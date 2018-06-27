Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,65304,6540Avro5,41205,4130Sterlin6,12106,1520 ANKARA ABD Doları4,63704,6670Avro5,38705,4270Sterlin6,07606,1810

