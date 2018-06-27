Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6410 4,6420 4,60004,6010Avro 5,4100 5,4110 5,33905,3400Sterlin 6,12706,1585 6,03906,0690İsviçre Frangı 4,6750 4,6980 4,61204,6350ANKARA ABD Doları 4,6250 4,6600 4,59004,6200Avro 5,3900 5,4350 5,32505,3650Sterlin 6,06706,1890 6,01306,1170
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