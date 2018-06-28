FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,63304,6340Avro5,35605,3570Sterlin6,04806,0780ANKARA ABD Doları4,61604,6460Avro5,32505,3650Sterlin6,00806,1130

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