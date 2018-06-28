Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,61004,6110Avro5,33205,3330Sterlin6,01706,0480 ANKARA ABD Doları4,59504,6250Avro5,30605,3460Sterlin5,97806,0820
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