Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,57504,5760Avro5,32805,3290Sterlin5,98406,0120ANKARA ABD Doları4,55504,5850Avro5,29505,3350Sterlin5,93606,0340

