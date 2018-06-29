FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,57504,5760Avro5,32805,3290Sterlin5,98406,0120ANKARA ABD Doları4,55504,5850Avro5,29505,3350Sterlin5,93606,0340

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybettiÜnlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti
Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandıMilli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.