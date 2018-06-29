Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,56204,5630Avro5,32105,3220Sterlin5,99406,0220 ANKARA ABD Doları4,54604,5760Avro5,28505,3250Sterlin5,96206,0420

