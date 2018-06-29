Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,56204,5630Avro5,32105,3220Sterlin5,99406,0220 ANKARA ABD Doları4,54604,5760Avro5,28505,3250Sterlin5,96206,0420
Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum
Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı
Borsa güne nasıl başladı?
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum