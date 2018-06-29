Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,5830 4,5840 4,58804,5890Avro 5,3170 5,3180 5,34005,3410Sterlin 5,9930 6,0230 6,00906,0400İsviçre Frangı 4,5900 4,6110 4,59404,6160ANKARA ABD Doları 4,5750 4,6050 4,55504,5900Avro 5,2880 5,3280 5,29505,3400Sterlin 5,9260 6,0300

5,95006,0540

