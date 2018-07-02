döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,6210 4,6230 Avro 5,3870 5,3890 Sterlin 6,0762 6,1063 ANKARA ABD Doları 4,5900 4,6300 Avro 5,3420 5,3920 Sterlin 6,0130 6,1230

