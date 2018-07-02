FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,5880 4,5890 4,62204,6230Avro 5,34005,3410 5,36905,3700Sterlin 6,00906,0400 6,02506,0550İsviçre Frangı 4,5940 4,6160 4,61404,6170ANKARA ABD Doları 4,5550 4,5900 4,58704,6270Avro 5,29505,3400 5,32005,3700Sterlin 5,95006,0540 5,98306,0980

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