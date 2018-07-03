döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6220 4,6230 4,67704,6780Avro 5,36905,3700 5,45305,4540Sterlin 6,02506,0550 6,13806,1690İsviçre Frangı 4,61404,6170 4,69604,7200ANKARA ABD Doları 4,58704,6270 4,66004,6950Avro 5,32005,3700 5,42505,4700Sterlin 5,98306,0980 6,09206,2030

