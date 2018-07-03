döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6220 4,6230 4,67704,6780Avro 5,36905,3700 5,45305,4540Sterlin 6,02506,0550 6,13806,1690İsviçre Frangı 4,61404,6170 4,69604,7200ANKARA ABD Doları 4,58704,6270 4,66004,6950Avro 5,32005,3700 5,42505,4700Sterlin 5,98306,0980 6,09206,2030
Genç çiftçilere 2018 desteğinde geri sayım
Boğazın 2. gerdanlığı"ndan 8,4 milyar liralık gelir
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum