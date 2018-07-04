döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6770 4,6780 4,67504,6770Avro 5,45305,4540 5,44805,4500Sterlin 6,13806,1690 6,16306,1940İsviçre Frangı 4,69604,7200 4,69504,7180ANKARA ABD Doları 4,66004,6950 4,65504,6900Avro 5,42505,4700 5,41505,4600Sterlin 6,09206,2030 6,11506,2200

