döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,64804,6490Avro5,44005,4410Sterlin6,13206,1630 ANKARA ABD Doları4,63204,6670Avro5,41505,4600Sterlin6,09906,2040
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