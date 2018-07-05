döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,64804,6490Avro5,44005,4410Sterlin6,13206,1630 ANKARA ABD Doları4,63204,6670Avro5,41505,4600Sterlin6,09906,2040

