döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,67504,6770 4,6100 4,6110Avro 5,44805,4500 5,3990 5,4000Sterlin 6,16306,1940 6,0810 6,1120İsviçre Frangı 4,69504,7180 4,6350 4,6580ANKARA ABD Doları 4,65504,6900 4,59704,6270 Avro 5,41505,4600 5,37505,4150 Sterlin 6,11506,2200

6,04606,1450

