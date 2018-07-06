Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,6060 4,6070 Avro 5,3950 5,3960 Sterlin 6,0810 6,1110 ANKARA ABD Doları 4,5880 4,6180 Avro 5,3650 5,4050 Sterlin 6,0390 6,1380

