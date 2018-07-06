Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,6060 4,6070 Avro 5,3950 5,3960 Sterlin 6,0810 6,1110 ANKARA ABD Doları 4,5880 4,6180 Avro 5,3650 5,4050 Sterlin 6,0390 6,1380
Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek
Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum