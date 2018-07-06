döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,60604,6070Avro5,39805,3990Sterlin6,08106,1120 ANKARA ABD Doları4,58804,6180Avro5,36505,4050Sterlin6,04606,1440

