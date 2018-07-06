döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6100 4,6110 4,5810 4,5820Avro 5,3990 5,4000 5,3900 5,3910Sterlin 6,0810 6,1120 6,0670 6,0980İsviçre Frangı 4,6350 4,6580 4,6200 4,6440ANKARA ABD Doları 4,59704,6270 4,57004,6000 Avro 5,37505,4150 5,3700 5,4100Sterlin 6,04606,1450
6,0150 6,1190
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