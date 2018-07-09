Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,5500 4,5510 Avro 5,3590 5,3600 Sterlin 6,0460 6,0760 ANKARA ABD Doları 4,5370 4,5670 Avro 5,3320 5,3720 Sterlin 5,9970 6,1010

