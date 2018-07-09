Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,53704,5380Avro5,34205,3430Sterlin6,03906,0690 ANKARA ABD Doları4,52304,5530Avro5,31805,3580Sterlin6,01306,1120

