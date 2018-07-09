Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5810 4,5820 4,5870 4,5880 Avro 5,3900 5,3910 5,3950 5,3960 Sterlin 6,0670 6,0980 6,0690 6,0990 İsviçre Frangı 4,6200 4,6440 4,6170 4,6410 ANKARA ABD Doları 4,5700 4,6000 4,5700 4,6100 Avro 5,3700 5,4100 5,3700 5,4200 Sterlin 6,0150 6,1190 6,0370 6,1930
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