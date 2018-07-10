Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,73504,7360Avro5,55405,5550Sterlin6,25206,2830 ANKARA ABD Doları4,70004,7500Avro5,50505,5700Sterlin6,17306,3300
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