Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,7250 4,7260 Avro 5,5470 5,5480 Sterlin 6,2560 6,2880 ANKARA ABD Doları 4,6850 4,7350 Avro 5,4950 5,5550 Sterlin 6,1700 6,3040
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