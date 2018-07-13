FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,85704,8580Avro5,64705,6480Sterlin6,35506,3870 ANKARA ABD Doları4,81004,8600Avro5,59005,6500Sterlin6,27006,4170

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

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