Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,83504,8360Avro5,65805,6590Sterlin6,38606,4180ANKARA ABD Doları4,80004,8450Avro5,61005,6650Sterlin6,31606,4470

