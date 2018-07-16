Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,83404,8350Avro5,65805,6590Sterlin6,38206,4140 ANKARA ABD Doları4,80504,8450Avro5,61705,6670Sterlin6,31406,4440

