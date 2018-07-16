Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8320 4,8330 4,8380 4,8390 Avro 5,6300 5,6310 5,6710 5,6720 Sterlin 6,3690 6,3710 6,3960 6,4290 İsviçre Frangı 4,7930 4,8170 4,8360 4,8610 ANKARA ABD Doları 4,7900 4,8400 4,8050 4,8450 Avro 5,5800 5,6400 5,6250 5,6800 Sterlin 6,2700 6,4280 6,3300 6,4490
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