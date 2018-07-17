Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,84004,8420Avro5,67505,6770Sterlin6,41206,4190ANKARA ABD Doları4,81204,8520Avro5,64005,6900Sterlin6,33206,4630

