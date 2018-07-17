Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,83604,8370Avro5,68105,6820Sterlin6,39506,4270 ANKARA ABD Doları4,81004,8500Avro5,64005,6900Sterlin6,33906,4590
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