Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8380 4,8390 4,8130 4,8140 Avro 5,6710 5,6720 5,6300 5,6310 Sterlin 6,3960 6,4290 6,3190 6,3510 İsviçre Frangı 4,8360 4,8610 4,8200 4,8440 ANKARA ABD Doları 4,8050 4,8450 4,7950 4,8300 Avro 5,6250 5,6800 5,6000 5,6400 Sterlin 6,3300 6,4400 6,2500 6,3850

