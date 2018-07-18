Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,80504,8070Avro5,58905,5910Sterlin6,29006,2990ANKARA ABD Doları4,78504,8250Avro5,56005,6100Sterlin6,22506,3430
'Yabancılar ne satıyorsa alın!'
Benzine indirim geldi
Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum