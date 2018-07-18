Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,80504,8070Avro5,58905,5910Sterlin6,29006,2990ANKARA ABD Doları4,78504,8250Avro5,56005,6100Sterlin6,22506,3430

