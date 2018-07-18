Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,78504,7860Avro5,56205,5630Sterlin6,22206,2530 ANKARA ABD Doları4,76504,7950Avro5,53005,5700Sterlin6,16506,2830

