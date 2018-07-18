Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8130 4,8140 4,8170 4,8180 Avro 5,6300 5,6310 5,6050 5,6060 Sterlin 6,3190 6,3510 6,2650 6,2960 İsviçre Frangı 4,8200 4,8440 4,8020 4,8260 ANKARA ABD Doları 4,7950 4,8300 4,8000 4,8300 Avro 5,6000 5,6400 5,5800 5,6200 Sterlin 6,2500 6,3850 6,2250 6,3420
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