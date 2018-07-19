Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,81004,8120Avro5,59405,5960Sterlin6,27906,2810ANKARA ABD Doları4,79504,8300Avro5,57505,6200Sterlin6,22606,3390
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