Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,83204,8330Avro5,62005,6210Sterlin6,26706,2990 ANKARA ABD Doları4,81504,8500Avro5,58505,6300Sterlin6,20906,3320
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