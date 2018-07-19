Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8170 4,8180 4,8300 4,8310 Avro 5,6050 5,6060 5,6080 5,6090 Sterlin 6,2650 6,2960 6,2510 6,2820 İsviçre Frangı 4,8020 4,8260 4,8020 4,8260 ANKARA ABD Doları 4,8000 4,8300 4,8150 4,8450 Avro 5,5800 5,6200 5,5820 5,6220 Sterlin 6,2250 6,3420 6,2100 6,3400

