Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,81704,8180Avro5,61705,6180Sterlin6,25556,2869ANKARA ABD Doları4,79504,8300Avro5,58805,6330Sterlin6,20106,3240
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