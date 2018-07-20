Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,81704,8180Avro5,61705,6180Sterlin6,25556,2869ANKARA ABD Doları4,79504,8300Avro5,58805,6330Sterlin6,20106,3240

