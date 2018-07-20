Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,80804,8090Avro5,60105,6020Sterlin6,23606,2670 ANKARA ABD Doları4,79504,8250Avro5,58205,6220Sterlin6,20206,3080
Altında ikinci yarı tahmini
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