Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,75804,7590Avro5,57305,5740Sterlin6,22706,2580 ANKARA ABD Doları4,74404,7750Avro5,55505,5950Sterlin6,19506,3000

