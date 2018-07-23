Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7800 4,7810 4,7410 4,7420 Avro 5,6060 5,6070 5,5510 5,5520 Sterlin 6,2510 6,2830 6,2030 6,2340 İsviçre Frangı 4,7950 4,8190 4,7680 4,7920 ANKARA ABD Doları 4,7700 4,8000 4,7300 4,7600 Avro 5,5780 5,6180 5,5300 5,5700 Sterlin 6,1880 6,2990 6,1720 6,2780
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