döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,7510 4,7520 Avro 5,5470 5,5480 Sterlin 6,2000 6,2300 ANKARA ABD Doları 4,7370 4,7670 Avro 5,5250 5,5650 Sterlin 6,1620 6,2680
Kurbanlıklar görücüye çıktı
İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti
Borsa haftaya nasıl başladı?
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Bedelli askerin çantasında bulunması gerekenler! Maliyeti 200 lira
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum