döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,7510 4,7520 Avro 5,5470 5,5480 Sterlin 6,2000 6,2300 ANKARA ABD Doları 4,7370 4,7670 Avro 5,5250 5,5650 Sterlin 6,1620 6,2680

