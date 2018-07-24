FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,76704,7680Avro5,57205,5730Sterlin6,23006,2610 ANKARA ABD Doları4,75404,7840Avro5,55005,5900Sterlin6,18106,2920

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

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