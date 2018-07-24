Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,76704,7680Avro5,57205,5730Sterlin6,23006,2610 ANKARA ABD Doları4,75404,7840Avro5,55005,5900Sterlin6,18106,2920
Kurban bıçağı 'Yadigar'a talep arttı
Gram altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...
Borsa haftaya nasıl başladı?
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Bedelli askerin çantasında bulunması gerekenler! Maliyeti 200 lira
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum