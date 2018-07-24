Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7410 4,7420 4,8730 4,8740 Avro 5,5510 5,5520 5,7080 5,7090 Sterlin 6,2030 6,2340 6,3910 6,4230 İsviçre Frangı 4,7680 4,7920 4,8960 4,9210 ANKARA ABD Doları 4,7300 4,7600 4,8350 4,8850 Avro 5,5300 5,5700 5,6550 5,7150 Sterlin 6,1720 6,2780 6,3050 6,4740
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