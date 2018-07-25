Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,85904,8600Avro5,68105,6820Sterlin6,37906,4090ANKARA ABD Doları4,82004,8750Avro5,63005,6950Sterlin6,29906,4400

