FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,85804,8590Avro5,68405,6850Sterlin6,36106,3930 ANKARA ABD Doları4,83204,8720Avro5,64705,6970Sterlin6,32406,4480

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avro dolar döviz kurları

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