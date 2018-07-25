Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,85804,8590Avro5,68405,6850Sterlin6,36106,3930 ANKARA ABD Doları4,83204,8720Avro5,64705,6970Sterlin6,32406,4480

