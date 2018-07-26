Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,8150 4,8160 Avro 5,6600 5,6610 Sterlin 6,3440 6,3760 ANKARA ABD Doları 4,8000 4,8400 Avro 5,6300 5,6800 Sterlin 6,2910 6,4160

