Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,82404,8250Avro5,65705,6580Sterlin6,34006,3720 ANKARA ABD Doları4,80504,8400Avro5,62505,6700Sterlin6,29106,4160

