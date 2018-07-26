Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8340 4,8350 4,8160 4,8170 Avro 5,6560 5,6570 5,6320 5,6330 Sterlin 6,3410 6,3730 6,3110 6,3420 İsviçre Frangı 4,8520 4,8760 4,8360 4,8600 ANKARA ABD Doları 4,8100 4,8500 4,8000 4,8300 Avro 5,6250 5,6750 5,6000 5,6400 Sterlin 6,2870 6,4170 6,2600 6,3710
Doğada kendiliğinden yetişiyor! Avrupa'ya ihtiyaç edilecek
Türk ustaların yaptıklarına görenler inanamıyor
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile