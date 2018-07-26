Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8340 4,8350 4,8160 4,8170 Avro 5,6560 5,6570 5,6320 5,6330 Sterlin 6,3410 6,3730 6,3110 6,3420 İsviçre Frangı 4,8520 4,8760 4,8360 4,8600 ANKARA ABD Doları 4,8100 4,8500 4,8000 4,8300 Avro 5,6250 5,6750 5,6000 5,6400 Sterlin 6,2870 6,4170 6,2600 6,3710

