Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,85604,8570Avro5,64805,6490Sterlin6,33106,3630 ANKARA ABD Doları4,83504,8700Avro5,62005,6650Sterlin6,28106,4050

