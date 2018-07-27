FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8160 4,8170 4,8580 4,8590 Avro 5,6320 5,6330 5,6640 5,6650 Sterlin 6,3110 6,3420 6,3570 6,3890 İsviçre Frangı 4,8360 4,8600 4,8690 4,8940 ANKARA ABD Doları 4,8000 4,8300 4,8450 4,8800 Avro 5,6000 5,6400 5,6350 5,6800 Sterlin 6,2600 6,3710 6,2970 6,4210

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avro dolar döviz kurları

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