Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8160 4,8170 4,8580 4,8590 Avro 5,6320 5,6330 5,6640 5,6650 Sterlin 6,3110 6,3420 6,3570 6,3890 İsviçre Frangı 4,8360 4,8600 4,8690 4,8940 ANKARA ABD Doları 4,8000 4,8300 4,8450 4,8800 Avro 5,6000 5,6400 5,6350 5,6800 Sterlin 6,2600 6,3710 6,2970 6,4210
Borcu olanlar son şansınız! Hafta sonu da açık olacak
İlk kez üretildi! Türkiye, 61 ülkeye ihraç ediyor
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Okuyucu Yorumları 0 yorum