FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,8730 4,8740 Avro 5,6820 5,6830 Sterlin 6,3700 6,4010 ANKARA ABD Doları 4,8400 4,8800 Avro 5,6400 5,6900 Sterlin 6,2980 6,4170

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

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