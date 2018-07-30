Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,8730 4,8740 Avro 5,6820 5,6830 Sterlin 6,3700 6,4010 ANKARA ABD Doları 4,8400 4,8800 Avro 5,6400 5,6900 Sterlin 6,2980 6,4170

