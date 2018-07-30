FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 12:23 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,88204,8830Avro5,70205,7030Sterlin6,38106,4120 ANKARA ABD Doları4,85504,8950Avro5,66005,7100Sterlin6,33106,4550

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

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